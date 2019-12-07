رياضة | خبر سار لجمهور تشيلسي قبل بداية العام الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار لجمهور تشيلسي قبل بداية العام الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام عالمية بأن محكمة التحكيم الرياضي قررت قبول استئناف تشيلسي الإنجليزي ليصبح قادرًا على عقد صفقات في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن المحكمة قلصت الغرامة على النادي اللندني إلى نحو 300 ألف دولار.



وذكرت وسائل الإعلام العالمية أنه تم عقاب تشيلسي من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بالحرمان من ضم لاعبين لفترتي انتقالات بسبب خرق قواعد الانتقالات الدولية وتسجيل لاعبين أقل من 18 عامًا. وطبق تشيلسي عقوبة فترة انتقالات واحدة في الصيف الماضي.

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وذكرت المحكمة في بيان لها:"عوقب تشيلسي بالحرمان من ضم لاعبين جدد محليا أو دوليا لفترة انتقالات كاملة ونفذ النادي العقوبة بالفعل في صيف 2019".



وكشفت وسائل الإعلام أن تشيلسي طبق العقوبة في يونيو الماضي وعقب تحقيق مطول بشأن كيفية تعاقد تشيلسي مع لاعبيه الصغار في أكاديمية الناشئين أعلن الفيفا أن البلوز انتهك المادة 19 في اللوائح فيما يتعلق بحالة 29 ناشئًا.



وأكد الفيفا إن النادي اللندني انتهك أيضا مادة تتعلق باتفاقات بشأن لاعبين صغار السن مما سمح بالتأثير على أندية أخرى في أمور تتعلق بالانتقالات.



وأوضحت المحكمة أن المخالفات حدثت مع عدد أصغر بكثير من اللاعبين ووجدت انتهاكات في نحو ثلث الحالات التي أعلن عنها الفيفا ومخالفات أقل جدية مما نسبه الاتحاد الدولي للبلوز.