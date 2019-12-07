اونلاين | يلا شوت رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة النجم الساحلي وبلاتينيوم ستارز بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش النجم بدون تقطيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة النجم الساحلي وبلاتينيوم ستارز بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش النجم بدون تقطيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رابط مشاهدة مباراة النجم الساحلي وبلاتينيوم ستارز في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة النجم الساحلي ضد بلاتينيوم ستارز في دوري أبطال إفريقيا في يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2019 على الأراضي المصرية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم السبت، في تمام الساعة:

الرابعة عصراً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

الخامسة مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة. Advertisements

الثالثة عصراً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

مباراة النجم الساحلي وبلاتينيوم ستارز بث مباشر، وسوف يدخل فريق بلاتينيوم ستارز مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق النجم الساحلي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق بلاتينيوم ستارز في تحقيق الانتصار في مباراتين أيضاً، بينما سقط فريق بلاتينيوم ستارز في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

تابع لايف مباراة النجم الساحلي وبلاتينيوم مباشر، حيث يدخل فريق النجم الساحلي مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق بلاتينيوم ستارز، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق النجم الساحلي في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، بينما سقط فريق النجم الساحلي في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.