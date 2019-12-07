اونلاين | ​كورة أون لاين مشاهدة مباراة النجم الساحلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم السبت 7-12-2019 في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ​كورة أون لاين مشاهدة مباراة النجم الساحلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم السبت 7-12-2019 في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق النجم الساحلي التونسي ضيفاً على نظيره فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتُقام مباراة النجم الساحلي وبلاتينيوم ستارز في يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2019 على أراضي دولة زيمبابوي.

وتُنقل مباراة النجم الساحلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم عبر الإنترنت من خلال موقع سي مصر لنقل المباريات، ويدخُل فريق النجم الساحلي المباراة ساعياً لتحقيق الفوز في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، فيما يسعى فريق بلاتينيوم ستارز لمحاولة تحقيق الفوز أيضاً في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وسنقدم لكم الآن في هذا التقرير موعد مباراة النجم الساحلي ضد بلاتينيوم ستارز في دوري أبطال إفريِقيا والقنوات الناقلة للمباراة وأيضاً آخر استعدادات الفريقين قبل المباراة المرتقبة بينهما يوم السبت.

بث مباشر مباراة النجم الساحلي ضد بلاتينيوم ستارز في دوري أبطال إفريقيا، حيث تُذاع المباراة في دوري أبطال إفريقيا في يوم السبت عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية نقل مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

حيث تُذاع مباراة النجم الساحلي ضد بلاتينيوم ستارز في دوري أبطال إفريقيا عبر قناة BEIN SPORTS HD الأولى المشفرة، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.