اونلاين | مشاهدة مباراة الوداد البيضاوي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر يلا شوت

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رابط مشاهدة مباراة الوداد البيضاوي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الوداد البيضاوي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا في يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2019 على الأراضي المغربية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم السبت، في تمام الساعة:

العاشرة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

الحادية عشر مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

التاسعة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

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القنوات الناقلة لمباراة الوداد البيضاوي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا السبت: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الوداد البيضاوي

بث مباشر مباراة الوداد البيضاوي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا، حيث تُذاع المباراة في دوري أبطال إفريقيا في يوم السبت عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية نقل مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

حيث تُذاع مباراة الوداد البيضاوي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا عبر قناة BEIN SPORTS HD الثانية المشفرة، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.

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