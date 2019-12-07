الأهلى يطالب بشكتاش بحقه فى رعاية محمد الننى...

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جدة - عمرو شويل أرسل النادي الاهلي خطاباً رسمياً لنادي بشكتاش التركي من أجل استعجال الحصول على حق رعاية محمد النني لاعب المنتخب الوطني الأول والذى يُعد أحد ناشئي القلعة الحمراء. وجاء إرسال الأهلي خطاب للنادي التركي للحصول على حق رعاية وفقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خاصة بعما سبق وحصل الأهلي على 81 ألف جنيه إسترليني من نادي أرسنال الإنجليزي الذى يمتلك اللاعب ووافق على إعارته موسماً الصيف الماضي لنادي بشكتاش التركي. وقال مصدر في القلعة الحمراء أن الاهلي ينتظر حالياً الحصول على حق رعاية في النني الذى كان أحد ناشئي القلعة الحمراء قبل أن ينتقل للمقاولون العرب ورحل منه إلى بازل السويسري ثم للأرسنال قبل أن يقوم الأخير بإعارته لبشكتاش لمدة موسماً.

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