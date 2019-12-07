شكرا لقرائتكم الزمالك يبحث تصحيح وضعه الإفريقي أمام أول أغسطس الأنجولي الليلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف الزمالك نظيره أول أغسطس الأنجولى، فى التاسعة مساء اليوم السبت، على ستاد السلام ، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

ويسعى الزمالك لتعويض الهزيمة الثقيلة التى تلقاها الفريق فى الجولة الأولى على يد مازيمبى الكونغولى بثلاثية دون رد، والتى أدت إلى احتلال الفريق الأبيض، المركز الأخير فى المجموعة الأولى بدون رصيد من النقاط فيما احتل الفريق الكونغولى المركز الأول بثلاثة نقاط.

وجاء أول أغسطس الأنجولى فى المركز الثانى برصيد نقطة واحدة، بالتساوى مع زيسكو يونايتد الزامبى الذى يحتل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة أيضًا، لذا أصبح الفارس الأبيض فى حاجة إلى تحقيق الثلاثة نقاط فى المباراة التى ستقام على ملعبه ووسط جماهيره، لتعديل وضعه فى ترتيب المجموعة لمواصلة المنافسة على اللقب الإفريقى.

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ويدخل الزمالك مباراة أول أغسطس الأنجولى، بمعنويات مرتفعة، بعدما تم حل عدد كبير من الأزمات التى شهدتها الأيام الأخيرة فى القلعة البيضاء، خاصة بعد الهزيمة التى تعرض لها الفريق من مازيمبى الكونغولى فى مستهل مشواره بدور المجموعات، ليتم إقالة المدرب الصربى ميلتون سريدوفيتش الملقب بـ "ميتشو"، من قيادة الفريق الأبيض، ويتم تعيين الفرنسى باتريس كارتيرون، مديرًا فنيًا جديدًا للفارس الأبيض، بالإضافة إلى قيام مسئولى القلعة البيضاء بصرف راتب شهرين من مستحقات اللاعبين قبل مباراة الشرقية التى فاز فيها الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى أقيم بينهما مساء الأربعاء الماضى، فى إطار منافسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر، وهو ما يمنح اللاعبين دافع كبير فى تخطى الأزمات الماضية وتقديم عرض كبير يليق بالفارس الأبيض وجماهيره التى تحلم بالمنافسة على اللقب الإفريقى والتتويج بالأميرة الإفريقية هذا الموسم.

وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، على دراسة فريق أول أغسطس الأنجولى جيدًا قبل المباراة للوقوف على نقاط القوة والضعف به من خلال مباراته الأخيرة التى خاضها أمام زيسكو يونايتد الزامبى، والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة الإفريقية، وشرح كارتيرون خطة المباراة للاعبى الفريق الأبيض فى تدريبات الأمس لتطبيقها الليلة.

فى المقابل، يسعى فريق أول أغسطس الأنجولى، للخروج بأفضل نتيجة ممكنة أمام الزمالك، مستغلاً الكبوة التى تعرض لها الأبيض فى الجولة الأولى من دور المجموعات بالهزيمة من مازيمبى، حيث حرص الفريق الأنجولى الذى وصل إلى القاهرة، صباح الخميس الماضى، فى دراسة الزمالك جيدًا والتعرف على أبرز نقاط القوة والضعف به لاستغلالها لمباغتة الأبيض بهدف مبكر يُربك من حساباته فى بداية المباراة، أو على أقل تقدير غلق مساحاته والخروج بنتيجة التعادل لاقتناص نقطة غالية من الأبيض على ملعبه ووسط جماهيره.