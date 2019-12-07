شكرا لقرائتكم حرس الحدود يستدرج بتروجت بالكأس اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف حرس الحدود نظيره بتروجت في الثانية والنصف على استاد المكس بالأسكندرية، في إطار منافسات دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر.

ويلتقي الفريقين في مواجهة ليست سهلة على أبناء طارق العشري مدرب الحرس، فرغم هبوط بتروجت إلى دوري القسم الثاني الموسم الماضي، مازال الفريق البترولي يمتلك العديد من العناصر المخضرمة بين صفوفه.

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ويسعى طارق العشري لتجنب مفاجآت الكأس أمام بتروجت العنيد بقيادة علاء عبد العال في مباراة اليوم، خاصة وأن الحرس قد تلقى الهزيمة في أخر مبارياته بالدوري العام أمام الاتحاد السكندري بهدف نظيف.

ويحتل حرس الحدود المركز السابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 9 نقاط، بعدما خاض أبناء طارق العشري 6 مباريات، فازوا في مباراتين وتعادلوا في ثلاث مباريات وتلقوا الهزيمة في مباراة واحدة.