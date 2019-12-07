شكرا لقرائتكم اليوم.. 3 مواجهات في منافسات دور الـ32 بكأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تستمر اليوم السبت خوض مباريات دور الـ 32 ببطولة كأس مصر والتي تشهد 3 لقاءات قوية ، عندما يلتقي حرس الحدود مع بتروجت، ويواجه الاسماعيلي نظيره الإعلاميين، وأخيراً يستدرج طلائع الجيش نظيره دكرنس، لحجز ثلاث مقاعد جديدة في دور الـ 16 بالبطولة المحلية.

يستضيف الاسماعيلي فريق الإعلاميين، في تمام الخامسة مساءً، خلال المباراة التي تقام على استاد الاسماعيلية، وكان الدراويش قد سقطوا في فخ التعادل مع طنطا في مباراتهم المؤجلة من الجولة الخامسة للدورى الممتاز، في ظل النتائج المهتزة مؤخراً للدراويش الذي أقال على إثرها الصربي ميلودراج المدير الفني السابق للفريق.

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وتعد مباراة اليوم هى الظهور الثاني للدراويش عقب قرار إقالة الصربى ميلودراج يستيش من منصبه وإسناد المهمة لأدهم السلحدار لقيادة الفريق فنياً بشكل مؤقت عقب مباراة طنطا، و طالب السلحدار لاعبيه بمصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع الأداء والنتائج والتي لن تقبل بخروج الدراويش مبكراً من بطولة الكأس.

ويحتل الاسماعيلي المركز الـ 12 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 7 نقاط حصدها الدراويش من 6 مباريات، حيث فاز الاسماعيلي في مباراتين وتعادل في واحدة، وتلقى الهزيمة في 3 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الاسماعيلي 3 أهداف فقط فيما استقبلت الشباك الصفراء 7 أهداف كاملة.