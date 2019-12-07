شكرا لقرائتكم خبر عن الابن ولا أبوه ..مين أحسن فى الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت السنوات الماضة ، انتشار ظاهرة ، وظلت منتشرة حتى يومنا هذا ، وهى تواجد أبناء نجوم الكرة فى الملاعب المصرية ، فمنهم من تألق و تفوق على والده ، و منهم من لم يرقى لمستوى والده .

ونجد فى ظل هذه الظاهرة سؤالا يطرح نفسه وهو من الأفضل ؟؟ الأبن ام الأب ؟؟

هذا ما يجيب عنه التقرير التالى..

ناصر الننى ومحمدالننى

تألق محمد الننى لاعب ناشئين الاهلى و المقاولون السابق فى رحلته الاحترافية، حيث لعب فى بازل السويسرى ومنه إلى الارسنال الانجليزى وبشكتاش التركى حتى أصبح من القوام الأساسى للمنتخب الوطنى .

فى المقابل نجد والده ناصر الننى أحد نجوم المحلة القدامى ، وكان كابتن الفريق لمدة 10 سنوات بالقسم الثانى ، وصعد معهم للدورى الممتاز ، وعمل فترة داخل النادى بعد الاعتزال .

إكرامى وشريف إكرامى

اكرامى الشحات ، أو وحش أفريقيا كما أطلق عليه فى النادى الأهلى نظرا لتألقه و قدرته فى حراسة عرين القلعة الحمراء ، حيث حقق الكثير من البطولات ، و شارك اكرامى في أكثر من 300 مباراة مع الأهلى ليحطم الرقم القياسى الذي كان يحتفظ به حارس الأهلى القديم عادل هيكل الذي لعب 14 عاما متتالية وبات اكرامى من أكثر حراس المرمى مشاركة مع الفريق الأول بالأهلى، ووصل عدد بطولاته في الفوز ببطولة الدورى 10 مرات وبطولة الكأس 5 مرات وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكأس 3 مرات وأبطال الدورى مرة واحدة.

وفيما يخص شريف نجل الوحش فإنه رغم تواجده فى حراسة مرمى الأهلى ،ومشاركته فى تحقيق 17 بطولة ، إلا أنه لم ينال نفس شهرة والده ، وقد تكون شهرة و بطاقة تعارفه مع الجماهير من خلال وحش إفريقيا الكبير إكرامى الشحات

ياسر ريان و أحمد ياسر

بدأ ياسر ريان مسيرته الكروية فى نادى المنصورة ، و انتقل منه إلى الأهلى ظل به 10 مواسم ، و منه إلى إنبى، و شارك مع المنتخب فى دورة الألعاب الأولمبية 1992 .

فيما يخص ابنه أحمد فتألق خلال فترة قصيرة ، إلا أن بدايته حتى الان تبشر بمولد نجم كبير فى عالم الكرة ، حيث بدأ المسيرة فى ناشئين النادى الأهلى ، وانتقل منه الى الجونة ، ونظرا لتألقه فى الملاعب فتم ضمه للمنتخب الاولمبى ، و شارك فى امم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة، و التى توج بها الفراعنة .

غانم سلطان و أحمد غانم سلطان

تٌعد مسيرة غانم سلطان و نجله احمد نجوم نادى الزمالك ، متشابهة إلى حد كبير ، حيث أن غانم الأب كان فى صفوف ناشئين الزمالك ، و تدرج حتى وصل الفريق الأول ، و بعد الاعتزال عمل فى قطاع الناشئين و قطاع الكرة بالقلعة البيضاء .

وكذلك أحمد غانم فبدأ فى الزمالك وخاض تجربة احتراف فى أذربيجان و بولندا ، و بعد الاعتزال عمل مدربا فى قطر ، و لكنه عاد ، منذ عامان ، و عمل فى قطاع الناشئين فى الزمالك



احمد منصور

أيمن منصور و احمد أيمن منصور

كان أيمن منصور أحد لاعبى فريق الزمالك فترة التسعينات ، و سجل هدف تاريخى فى النادى الأهلى ببطولة كأس السوبر الافريقى ، و منح الزمالك لقب بطل افريقيا 1994 ، كما أنه صاحب اسرع هدف في تاريخ بطولات كأس الأمم الأفريقية منذ نشأتها عام 1957 والذي احرزه بعد 19 ثانية من بداية مباراة مصر والجابون قي المجموعة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأفريقية في تونس عام 1994.

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وبالانتقال الى نجله أحمد ، فبدأ فى فريق الزماكل ، و انتقل الى الجيش، ثم الداخلية ، والمصرى ، ومنه الى بيراميدز ، و رصيده من المبارياتحتى الان 109 مباراة ، بالإضافة إلى مشاركته مع الفراعنة فى 4 مباريات ، لكنه حتى الان لم يحقق اى بطولة

محمد سلامة اينو و معتز اينو

كان اينو احمد نجوم النادى المصرى و شارك مع المنتخب فى دورة البحر المتوسط ،و بطولة الامم الافريقية 1986 ، و لم يسجل فى مسيرته سوى 24 هدفا ، جعلته فى المركز التاسع فى قائمة هدافى النادى المصرى .

وبالنسبة لإينو الصغير بدأ فى ناشئين الزمالك وتم تصعيه للفريق الاول ، لمدة 5 سنوات ، ومنه انتقل الى النادى الاهلى ، و لم يصل رصيده فى مشوراه سوى 13 هدفا فقط ، الا انه اصبح المدفعجى فى الكرة المصرية ، ونال شهرة اكثر من والده

محمود جابر و عمر جابر

يعرف الجميع أن محمود جابر هو احد نجوم الاسماعيلى ، وتولى تدريب الفريق اكثر من مرة ، لكن ما لايعرفه الكثير انه والد عمر جابر ، لاعب الزمالك و المنتخب و الذى احترف فى بازل ولوس انحجلوس ، ويلعب حاليا لفريق بيراميدز ، و حقق فى مسيرته 6 بطولات منها بدولة دورى و 3 كأس ، و بطولتين فى الدورى السويسرى .

شديد قناوى و أحمد شديد قناوى

شديد قناوى نجم المنيا السابق الذى كان يمثل عقدة للقطبين الكبيرين الأهلي والزمالك، حتى جاء الدور على نجله ليعود باسم العائلة لعالم الأضواء والشهرة ويحقق البطولات مع القلعة الحمراء قبل رحيله ، فبعد ثلاثة مواسم مع الأهلي، قرر النادى الاستغناء عنه فى يوليو 2014، لينتقل بعدها لصفوف طلائع الجيش، قبل أن يرحل إلى نادى أسوان فى أغسطس 2016 لمدة موسم واحد فى صفقة انتقال حر، وقرر مع بداية الموسم الحالى إنهاء تجربته مع أسوان بعد هبوطه للقسم الثانى والانتقال لصفوف الإنتاج الحربى ليواصل الرحلة بإصرار وتحدٍ.

9- حمادة امام و حازم امام

مسيرة ناجحة على مستوى الأبن و الأبن ، حيث لقب حمادة امام نجم الزمالك السابق بالثعلب ، نزرالمراوغته الملاعبين فى الملعب ، و كذلك قدرته على المرور بالكرة بين اكبر عدد من اللاعبين و تدرج فى المناصب حتى تولى نائب رئيس اتحاد الكرة ، و عضو مجل سادارة الزمالك ، وحقق مع الفريق بطولة الدورى 3 مرات ، و الكأس مرتان .

وفيما يخص حازم امام نجله ، فاطلق عليه الامبراطور، هو أ؛د نجوم نادى الزمالك ، و حقق الكثير من البطولات مع ناديه ، حتى تولى منصب عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة ، و عضو مجلس ادارة نادى الزمالك ، وكذلك اللجنة الاولمبية

10 – حسن شحاتة وكريم شحاتة

المعلم حسن شحاتة احد نجوم الزمالك فى العصر الذهبى ، حقق الكثير من البطولات فى مسيرته كلاعب، و بعد الاعتزال من خلال عكله كمدرب حقق مع المقاولون بطولة السوبر ، ومع المنتخب 3 بطولات افريقية ، على التوالى .

وبالنسبة لكريم ابن المعلم فبدأ فى نادى الزمالك ومنه الى المقاولون العرب ، وبعد الاعتزال شغل منصب عضو مجلس ادارة نادى الزمالك ، و اتجه للعمل فى الاعلام ، و مدير لكرة فى فى نادى نجوم المستقبل، و من بعده نادى الترسانة، ليتفوق الأب على الأبن ويظل شحاتة هو المعلم الاكبر