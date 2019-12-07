حرس الحدود يسعى لاختراق دفاعات بتروجت في دور الـ 32 بكأس مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل فريق بتروجت ضيفاً على حرس الحدود في تمام الساعة الثانية والنصف على استاد المكس بالأسكندرية، في إطار منافسات دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر في مواجهة ليست سهلة على أبناء طارق العشري مدرب الحرس، فرغم هبوط بتروجت إلى دوري القسم الثاني الموسم الماضي، مازال الفريق البترولي يمتلك العديد من العناصر المخضرمة بين صفوفه.
ويسعى طارق العشري لتجنب مفاجآت الكأس أمام بتروجت العنيد بقيادة علاء عبد العال في مباراة اليوم، خاصة وأن الحرس قد تلقى الهزيمة في أخر مبارياته بالدوري العام أمام الاتحاد السكندري بهدف نظيف.
ويحتل حرس الحدود المركز السابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 9 نقاط، بعدما خاض أبناء طارق العشري 6 مباريات، فازوا في مباراتين وتعادلوا في ثلاث مباريات وتلقوا الهزيمة في مباراة واحدة.
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