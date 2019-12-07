شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستخرج رخصة " إجبارية " للحكام بسبب الـvar والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام أنه سيكون هناك دورة تدريبية للحكام فى كيفية إستخدام تقنية الفيديو و الـvar خلال الفترة المقبلة ، مؤكداً أن هذا الأمر سيكون طريق الحكام للتواجد فى الدوري الممتاز وإدارة المباريات ، ولن يتم السماح لأي حكم بإدارة المباريات مع بداية تطبيق تقنية الفيديو لم يحصل على رخصة الـvar .

وأضاف جمال الغندور أنه سيتم وضع دورة تدريبية للحكام للحصول على رخصة الـvar من أجل إدارة المباريات فى الدوري الممتاز للموسم الحالي ، عقب إستضافة القاهرة اجتماعا يوم 12 و13 ديسمبر الجارى بحضور مسئولو الاتحاد الدولى - فيفا - وIFAB من أجل مناقشة الأمور الخاصة بتطبيق تقنية الـVAR فى الدورى المصرى ، و ستتم مناقشة الأمور الخاصة بتطبيق تقنية الفيديو فى الكرة المصرية، وموعد التدريبات النهائية إلى جانب الشركات التى سيستعين بها اتحاد الكرة فى تطبيق تقنية الفيديو ، و أنه سيتم تحديد موعد تطبيق تقنية الـVAR فى الدورى المصرى، مؤكداً أن تطبيق التقنية سيكون على جميع مباريات الدورى المصرى وليس فى مباريات معينة فقط إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص.