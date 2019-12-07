شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يواجه دكرنس في دور الـ 32 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق طلائع الجيش نظيره دكرنس على استاد جهاز الرياضة العسكري، في تمام الساعة الثانية والنصف خلال المباراة التي تجمع الفريقين بمنافسات دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر.

وتأكد غياب على الفيل لاعب الطلائع عن مباراة فريقه المرتقبة أمام دكرنس بداعى الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مواجهة سموحة، وحذر طارق يحيى المدير الفني لطلائع الجيش اللاعبين من التهاون أمام فريق دكرنس خاصة بعد خروج الانتاج الحربي على يد أبي قير ليودع البطولة مبكراً.

كان الطلائع قد خسر من سموحة بهدفين مقابل هدف فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس للدوري، ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات لم يحقق الفوز وتعادل فى 4 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه أربعة أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.