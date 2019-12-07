جدول مباريات اليوم السبت 7- 12-2019 والقنوات الناقلة

المباراة موعد المباراة المناسبة بانياتوليكوس – أوليمبياكوس | الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 بتوقيت مصر الدوري اليوناني، الجولة الـ13 الدوري اليوناني، الجولة الـ13 بيترو أتلتيكو – إتحاد الجزائر الساعة 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، 13:00 بتوقيت جرينيتش دوري أبطال أفريقيا، المجموعة C بلاتينيوم – النجم الساحلي الساعة 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، 13:00 بتوقيت جرينيتش دوري أبطال أفريقيا، المجموعة B الزمالك – بريميرو دي اوجوستو الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينيتش دوري أبطال أفريقيا، المجموعة A الوداد الرياضي – ماميلودي صن داونز الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينيتش دوري أبطال أفريقيا، المجموعة C إيفرتون – تشيلسي الساعة 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية، 12:30 بتوقيت جرينيتش الدوري الإنجليزي، الجولة 16 توتنهام هوتسبير – بيرنلي الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الإنجليزي، الجولة 16 بورنموث – ليفربول الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الإنجليزي، الجولة 16 مانشستر سيتي – مانشستر يونايتد الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت جرينيتش الدوري الإنجليزي، الجولة 16 ريال مدريد – إسبانيول الساعة 14:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت السعودية، 12:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الإسباني ، الجولة 16 ليفانتي – فالنسيا الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت جرينيتش الدوري الإسباني ، الجولة 16 برشلونة – ريال مايوركا الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الإسباني ، الجولة 16 أتلانتا – هيلاس فيرونا الساعة 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، 14:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الإيطالي، الجولة 15 أودينيزي – نابولي الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الإيطالي، الجولة 15 لاتسيو – يوفنتوس الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، 19:45 بتوقيت جرينيتش الدوري الإيطالي، الجولة 15 بوروسيا دورتموند – فورتونا دوسلدورف الساعة 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية، 14:30 بتوقيت جرينيتش الدوري الألماني، الجولة 14 Advertisements فرايبورج – فولفسبورج الساعة 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية، 14:30 بتوقيت جرينيتش الدوري الألماني، الجولة 14 بوروسيا مونشنغلادباخ – بايرن ميونيخ الساعة 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية، 14:30 بتوقيت جرينيتش الدوري الألماني، الجولة 14 لايبزيج – هوفنهايم الساعة 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية، 14:30 بتوقيت جرينيتش الدوري الألماني، الجولة 14 باير ليفركوزن – شالكه 04 الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت جرينيتش الدوري الألماني، الجولة 14 مونبلييه – باريس سان جيرمان الساعة 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت جرينيتش الدوري الفرنسي، الجولة 17 رين – أنجيه الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الفرنسي، الجولة 17 بي إس في آيندهوفن – فورتانا سيتارد الساعة 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية، 18:45 بتوقيت جرينيتش الدوري الهولندي، الجولة 16 بى اى سى زفوله – إي زد آلكمار الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، 19:45 بتوقيت جرينيتش الدوري الهولندي، الجولة 16 ملطية سبور – سيفاس سبور الساعة 14:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت السعودية، 12:00 بتوقيت جرينيتش الدوري التركي، الجولة 14 جالطة سراي – ألانياسبور الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت جرينيتش الدوري التركي، الجولة 14 النادي البنزرتي – نجم المتلوي الساعة 13:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت السعودية، 11:00 بتوقيت جرينيتش الدوري التونسي، الجولة 11 اتحاد بن قردان – النادي الأفريقي الساعة 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، 13:00 بتوقيت جرينيتش الدوري التونسي، الجولة 11 سريع وادي زم – أولمبيك آسفي الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينيتش الدوري المغربي، الجولة 9 الفتح الرباطي – المغرب التطواني الساعة 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، 14:00 بتوقيت جرينيتش الدوري المغربي، الجولة 9 الهلال – الجبلين الساعة 16:45 بتوقيت مصر، 17:45 بتوقيت السعودية، 14:45 بتوقيت جرينيتش كأس السعودية – خادم الحرمين الشريفين – دور ال32 الإسماعيلي – الإعلاميين الساعة 17:00بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت جرينيتش كأس مصر، دور الــ 32

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جدول مباريات اليوم السبت 7- 12-2019 والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.