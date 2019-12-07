رياضة | التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس ضد لاتسيو

موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو بالدوري الإيطالي

يستضيف فريق لاتسيو نظيره يوفنتوس ضمن مباريات الجولة ال 15 من بطولة الدوري الإيطالي فى تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات والتاسعه إلا ربع بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ولاتسيو بالدوري الإيطالي

يسعي يوفنتوس للعودة لصدارة الدوري الإيطالي اليوم عندما يواجه لاتسيو فى تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات والتاسعه إلا ربع بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 4 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي.