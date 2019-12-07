رياضة | التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس ضد لاتسيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس ضد لاتسيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويحتل يوفنتوس المركز الثانى برصيد 36 نقطة خلف إنتر ميلان المتصدر برصيد 38 نقطة بعد التعادل السلبي أمس أمام فريق روما، مما يجعل اليوفي يسعي للفوز على لاتسيو للإنفراد بصدارة الدوري، بينما يحتل فريق لاتسيو المركز الثالث برصيد 30 نقطة.
موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو بالدوري الإيطالي
يستضيف فريق لاتسيو نظيره يوفنتوس ضمن مباريات الجولة ال 15 من بطولة الدوري الإيطالي فى تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات والتاسعه إلا ربع بتوقيت جرينتش.
القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ولاتسيو بالدوري الإيطالي
يسعي يوفنتوس للعودة لصدارة الدوري الإيطالي اليوم عندما يواجه لاتسيو فى تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات والتاسعه إلا ربع بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 4 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي.
التشكيل المتوقع لفريق يوفنتوس أمام لاتسيو
حراسة المرمى : بوفون
خط الدفاع : كوادرادو، بونوتشي، دى ليخت، ساندرو
خط الوسط : كان، بيانياش، بينتاكور، بيرنارديسكي
خط الهجوم : هيجوايين، كريستيانو رونالدو
التشكيل المتوقع لفريق لاتسيو أمام يوفنتوس
حراسة المرمى : ستراكوشا
خط الدفاع : لويز، أتشيربي، رادو
خط الوسط : لاتزاري، سافيتش، لوكاس، البيرتو، لوليتش
خط الهجوم : كوريا، اموبيلي.