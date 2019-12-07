رياضة | التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح نظيره فريق بورنموث اليوم السبت 7 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وكان فريق بورنموث قد تعرض للهزيمة من فريق كريستال بالاس بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب السيلهرست بارك في إطار منافسات الجولة الماضبة، بينما حقق فريق ليفربول انتصارا كبيرا على فريق إيفرتون في ديربي الميرسيسايد بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين على ملعب الانفيلد.

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وبورنموث :- واستقر المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على التشكيل الذي سيدخل به ذلك اللقاء بعد فوزه على فريق إيفرتون في المباراة الماضية، حيث يأتي التشكيل المتوقع كالتالي :-

حراسة المرمى : أليسون. خط الدفاع : الكسندر ارنولد - فان دايك - لوفرين - روبرتسون. Advertisements خط الوسط : فينالدوم - هندرسون - ميلنر. خط الهجوم : محمد صلاح - روبرتو فيرمينيو - ساديو ماني.

موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث :- وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق بورنموث في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الرابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي، حيث ستذاع تلك المباراة عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز :- ويحتل فريق ليفربول في صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 43 نقطة وبفارق 8 نقاط عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي يملك 35 نقطة، بينما يحل فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 32 نقطة، ويأتي فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.