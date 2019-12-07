رياضة | جاريدو يحافظ على تشكيل النجم الساحلي أمام بلاتينيوم

ويدخل النجم الساحلي بقيادة الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني، المباراة طامحًا في تحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز وضعه بصدارة جدول الترتيب.

وكان النجم الساحلي التونسي، افتتح مشواره بدور المجموعات بالفوز على الأهلي، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على الملعب الأوليمبي برادس، فيما نلقى بلاتينيوم ستارز هزيمة أمام الهلال السوداني، بهدفين مقابل هدف بالمباراة التي أقيمت في أم درمان بالسودان.