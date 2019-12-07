رياضة | تشكيل توتنهام المتوقع أمام بيرنلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل توتنهام المتوقع أمام بيرنلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي توتنهام هوتسيبير الإنجليزي للعودة للإنتصارات من جديد تحت قيادة المدرب البرتغالي للسبيرز جوزيه مورينيو، عندما يستضيف اليوم السبت فريق بيرنلي ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى لقاء سيقام على ملعب توتنهام تحت قيادة الحكم كيفين فريند.

موعد مباراة توتنهام وبيرنلي بالدوري الإنجليزي يستضيف ملعب توتنهام هوتسيبير السبيرز وبيرنلي فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وبيرنلي بالدوري الإنجليزي يسعي جوزيه مورينيو المدير الفنى لقريق توتنهام هوتسيبير للعوذة للإنتصارات عنذما يواجه بيرنلي اليوم ضمن الجولة ال 16 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 و beIN Sport HD 7.

التشكيل المتوقع لفريق توتنهام هوتسيبير امام بيرنلي

حراسة المرمى : جازانيجا خط الدفاع : اورير، سانشيز، الديرفيلد، فيرتونخين Advertisements خط الوسط : سيسوكو، وينكس، الي، سون، مورا خط الهجوم : هاري كين بينما تشكيل بيرنلي المتوقع أمام توتنهام كالأتي : حراسة المرمى :بوبي خط الدفاع : بارديسلي، تاركوفسكي، بن مي، بيتيرس خط الوسط : لينون، درنكوتر، كورك، ماكنيل خط الهجوم : كرييس وود، بارنس