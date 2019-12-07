شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يستدرج دكرنس بكأس مصر اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستدرج طلائع الجيش نظيره دكرنس في تمام الساعة الثانية والنصف عصر اليوم السبت ، على استاد جهاز الرياضة العسكري، في المباراة التي تجمعهما بمنافسات دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر.

وتأكد غياب على الفيل لاعب الطلائع عن مباراة فريقه المرتقبة أمام دكرنس بداعى الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مواجهة سموحة، وحذر طارق يحيى المدير الفني لطلائع الجيش اللاعبين من التهاون أمام فريق دكرنس خاصة بعد خروج الانتاج الحربي على يد أبي قير ليودع البطولة مبكراً.

كان الطلائع قد خسر من سموحة بهدفين مقابل هدف فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس للدوري، ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات لم يحقق الفوز وتعادل فى 4 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه أربعة أهداف وتلقت شباكه 6 اهداف.