طلائع الجيش يستدرج دكرنس بكأس مصر اليوم...

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وتأكد غياب على الفيل لاعب الطلائع عن مباراة فريقه المرتقبة أمام دكرنس بداعى الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مواجهة سموحة، وحذر طارق يحيى المدير الفني لطلائع الجيش اللاعبين من التهاون أمام فريق دكرنس خاصة بعد خروج الانتاج الحربي على يد أبي قير ليودع البطولة مبكراً.
كان الطلائع قد خسر من سموحة بهدفين مقابل هدف فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس للدوري، ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات لم يحقق الفوز وتعادل فى 4 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه أربعة أهداف وتلقت شباكه 6 اهداف.
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