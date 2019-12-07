شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختبر على معلول طبياً لمعرفة تطورات اصابته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع الدولي التونسي على معلول ظهير أيسر النادي الأهلي لاختبار طبي خلال الساعات الماضية لتحديد مدى إستجابته للبرنامج التأهيلي الذى يؤديه حالياً للتعافي من إصابته الأخيرة بشد فى العضلة الضامة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة النجم الساحلى فى دورى أبطال أفريقيا يوم 29 نوفمبر الماضي بتونس والتي فاز فيها النجم الساحلى بهدف نظيف.

ويتطلع الجهاز الفني لتجهيز معلول للارتباطات المقبلة وأن كانت الدلائل تُشير إلى صعوبة مشاركة الدولي التونسي فى مباراة وادى دجلة، المقرر لها الأربعاء المقبل فى الدورى، لعدم تماثله للشفاء من الإصابة الأخيرة التى لحقت به مؤخراً وحرمته من تدريبات الفريق الماضية ، وغاب معلول عن مباراتي الأهلى أمام بنى الثلاثاء بدور الـ32 لكاس مصر والتى فاز فيها الأحمر بثلاثة أهداف لهدف، كما غاب عن مواجهة الهلال السودانى أمس الجمعة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا ، ووفقاً للاختبارات الطبية والفحوصات التى خضع لها معلول خلال اليومين الماضيين فإن اللاعب مازال يحتاج فترة لا تقل عن أسبوعاً للمشاركة فى المباريات، لذا سيغيب عن لقاء دجلة وسيتحدد بعد مباراة دجلة موقف اللاعب من المباريات المقبلة.