شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يستضيف النصر فى دور الـ32 من بطولة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق الاتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف نظيرة النصر ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر و المقرر لها على ستاد الاسكندرية فى تمام الساعة الثانية و النصف عصرا .

ويدخل فريق الاتحاد السكندرى بمعنويات عالية عقب تصدر جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 13 نقطة والصعود الى دور الـ8 من البطولة العربية بينما يسعى فريق النصر بقيادة سيد عيد باظهار مفاجئة وأقصاء سيد البلد من بطولة كأس مصر .

يغيب عن فريق الاتحاد السكندرى خالد قمر، أحمد نبيل مانجا ومحمود رزق عقب حصولهم على الإنذار الثالث بمباراة حرس الحدود فى بطولة الدورى الممتاز ويسعى الجهاز الفنى لفريق الاتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف لإعطاء الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا فى المباريات بصفة أساسية .

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ويسعى النصر بقيادة سيد عيد لتحقيق الفوز والاستمرار بمسابقة الكاس خاصة وان النصر تفوق علي الاتحاد في اربع مواجهات من ستة منهما مواجهتين في كاس مصر بينما تغلب الاتحاد علي النصر في مباراتين فقط

وتشهد صفوف النصر غياب ثنائي حراسة المرمي مصطفي حطيبة واحمد جمال للاصابة.

وقال سيد عيد انه متفائل بمواجهة الاتحاد خاصة وان استاد الاسكندرية ''وشه حلو '' علي النصر امام زعيم الثغر وأنه أستعد بقوة لهذه المباراة مشددا علي قوة فريق الاتحاد الذي يقدم اداء جيد هذا الموسم وقام بدراسة الفريق بشكل جيد ووضع يده علي نقاط القوة والضعف مؤكدا ان النصر سيلعب من اجل تحقيق الفوز.