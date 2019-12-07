شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولى فى دورى أبطال إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق الزمالك نظيره أول أغسطس الأنجولى، فى التاسعة من مساء اليوم السبت، فى إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها على ستاد السلام.

وكان الزمالك قد تلقى هزيمة ثقيلة فى بداية مشواره بمرحلة المجموعات على يد مازيمبى الكونغولى، بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما فى الكونغو، وتقرر على إثرها إقالة المدرب الصربى ميتشو، وتعيين الفرنسى باتريس كارتيرون، مديرًا فنيًا للأبيض، خلفا له، يستعرض ”الخليج 365” أبز 5 معلومات عن مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولى

- ترتيب الزمالك وأول أغسطس الأنجولى فى المجموعة الأولى

يحتل الزمالك المركز الأخير فى المجموعة الأولى بدون رصيد من النقاط، فيما يحتل مازيمبى الكونغولى المركز الأول بثلاثة نقاط، وجاء أول أغسطس الأنجولى فى المركز الثانى برصيد نقطة واحدة، بالتساوى مع زيسكو يونايتد الزامبى الذى يحتل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة أيضًا.

- غيابات الزمالك أمام أول أغسطس الأنجولى

أعلن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، قائمة الفريق الأبيض فى مباراته أمام أول أغسطس الأنجولى وجاءت كالتالى:

محمد عواد – محمد أبو جبل فى حراسة المرمى.

محمود علاء – محمد عبد الغنى- محمد عبد السلام- حازم إمام- عبد الله جمعة- محمد عبد الشافى فى خط الدفاع.

طارق حامد - فرجانى ساسى- محمد حسن - أحمد زيزو - يوسف أوباما – محمد أوناجم – محمود عبدالرازق شيكابالا - مصطفى فتحى- أشرف بن شرقى فى خط الوسط.

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مصطفى محمد فى خط الهجوم.

وبهذا يغيب عن الفريق محمود عبد العزيز ومحمود الونش وعمر السعيد وخالد بوطيب للإصابة وإمام عاشور لعدم قيده افريقيا ومحمد صبحى ومحمد عنتر وإسلام جابر وكريم بامبو لأسباب فنية.

- حكم مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولى

يدير مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولى، الرواندى لويس هاكيزيمانا حكما للساحة ويعاونه كل من أمبروسى هاكيزيمانا وديودونى موتومانا مساعدين، وصامويل أوكيوندا حكما رابع.

- التشكيل المتوقع للزمالك أمام أول أغسطس الأنجولى

من المتوقع، أن يبدأ الزمالك مباراته أمام أول أغسطس الأنجولى بتشكيل مكون من:"محمد عواد فى حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أشرف بن شرقى وأوباما وشيكابالا أو زيزو فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

- عدد جماهير الزمالك أمام أول أغسطس الأنجولى

تقرر حضور 15 ألف مُشجع لمباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولى، فى إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.