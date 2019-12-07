شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلي تنظف ستاد السلام بعد مباراة الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت جماهير النادى الأهلي التى حضرت مباراة الهلال السودانى، فى الجولة الثانية بدور المجموعات الأفريقى بتنظيف مدرجات ستاد السلام عقب نهاية المباراة.

وحصل النادى الأهلى على ستاد السلام كحق انتفاع لمدة 25 سنة، ليستضيف الملعب جميع مباريات الأحمر الإفريقية والمحلية.

وفاز الاهلي بهدفين لهدف على الهلال السوداني خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس،الجمعة،على ملعب السلام في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

Advertisements



جماهير الاهلى تنظف الاستاد





سجل ثنائية الاهلي سجلها حسين الشحات ورمضان صبحي في الشوط الأول فيما سجل أطهر الطاهر في الثواني الأخيرة للهلال ، وبذلك يحصد الاهلي أول ثلاث نقاط في دور المجموعات بعدما خسر من النجم الساحلي بتونس في الجولة الأولى الجمعة الماضية.