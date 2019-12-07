شكرا لقرائتكم سيدات الأهلى يواجهن سى ان اس الكونغولى فى البطولة الإفريقية للسلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى فريق سلة الأهلى سيدات، اليوم السبت ، مع سى ان اس اس الكونغولى ، فى ثانى أيام البطولة الأفريقية للأندية التى انطلقت أمس باستاد القاهرة وتستمر حتى 15 ديسمبر الجارى.

كما يلتقى سبورتنج مع انتركلوب الأنجولى فىمنافسات نفس الدور من البطولة نفسها .

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وكانت القرعة قد أسفرت عن وقوع الأهلى فى المجموعة الثانية بجانب فيروفيارو الموزمبيقى وقال الكاميروني و إيه اس بى الإيفوارى، إلا أن الفريق الاخير تم تبديله بسى ان اس اس الكونغولى .