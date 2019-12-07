شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى مع سى ان اس الكونغولى و سبورتنج مع انتركلوب بالبطولة الأفريقية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق سلة الأهلى سيدات، اليوم السبت ، مع سى ان اس اس الكونغولى ، فى ثانى أيام البطولة الأفريقية للأندية التى انطلقت أمس باستاد القاهرة وتستمر حتى 15 ديسمبر الجارى. كما يلتقى سبورتنج مع انتركلوب الأنجولى فى منافسات نفس الدور من البطولة نفسها . Advertisements وكانت القرعة قد أسفرت عن وقوع الأهلى فى المجموعة الثانية بجانب فيروفيارو الموزمبيقى وقال الكاميروني و إيه اس بى الإيفوارى، إلا أن الفريق الاخير تم تبديله بسى ان اس اس الكونغولى . فيما يخص سبورتنج فيقع في المجموعة الأولى بجانب انتركلوب الانجولى بالإضافة إلى ام اف بى النيجيري .

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