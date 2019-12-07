اتحاد الكرة يفتح باب الاختبار أمام المحكمات الجدد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، علي فتح باب الاختبارات لقبول محكمات جدد بعد أن تم الدفع باثنتين منهما للتحكيم في كأس مصر خلال مباريات دور الـ32 ورغبة اللجنة في زيادة تواجد المحكمات خلال الفترة المقبلة.
كانت لجنة الحكام باتحاد الكرة، اعلنت اختيار المحكمة يارا عاطف حكما مساعدا فى مباراة بيراميدز والنجوم فى دور الـ32 بكأس مصر، وضم الطاقم كل من ، عمرو عايد حكم ساحة، وهاني العراقي ويارا عاطف مساعدان، ومعهم محمد عادل رابعا.
كما كانت مباراة اف سي مصر أمام الجونة في دور الـ32 بكاس مصر، شهدت تواجد الحكم نورا سمير ضمن طاقم تحكيم المباراة الذي ضم جلال أحمد وهاني خيري وعربي أحمد، ونورا سمير حكما رابعا.
وجاء تواجد نورا سمير ضمن طاقم التحكيم بالمباراة في خطوة أولى من جمال الغندور رئيس لجنة الحكام من أجل منح الفرصة للحكام من السيدات للظهور في الصف الأول للمسابقات المحلية لإكسابهن الخبرات المطلوبة تمهيدا للاعتماد عليهن مستقبلا.
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