الأهلي يواجه إنبي والزمالك مع الإنتاج في دوري الجمهورية 2003

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم السبت منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2003، والتي تشهد إقامة أكثر من مباراة مثيرة وأبرزها، مباراة الأهلي وإنبي، ولقاء الزمالك مع الانتاج الحربي.
ويمتلك فريق الأهلي 2003 في رصيده 24 نقطة، جمعها من الفوز في7 مباريات، والتعادل في 3 مباريات، و 3 خسائر، وكان الزمالك قد تعادل في الجولة الماضية أمام الجونة بنتيجة 2/2.
وجاءت مباريات الجولة كالتالي:
مصر المقاصة x المصري
الاسماعيلي x المقاولون العرب
أسوان x بيراميدز
وادي دجلة x طلائع الجيش
الأهلي x إنبي
إف سي مصر x حرس الحدود
طنطا x سموحة
الانتاج الحربي x الزمالك
الجونة x الاتحاد السكندري
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