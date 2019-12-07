شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ضد الهلال .. الحكم الجزائري لحلو بن براهيم يواصل مسيرة التفوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأهلي * الهلال السوداني

المسابقة : الجولة الثانية لدور المجموعات ( مسابقة دوري أ بطال إفريقيا )

الملعب : استاد السلام

نتيجة المباراة : هدفين مقابل هدف لصالح الأهلي

حكم ساحة : لحلو بن براهيم ( الجزائر )

المساعد الأول :عبدالحق اتشيعلي ( الجزائر )

المساعد الثاني : عوماري بو عبداللة ( الجزائر )

الحكم الرابع :نبيل بو خالفة ( الجزائر )

ميزان التقييم لطاقم التحكيم :

حكم المباراة : لحلو بن براهيم

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القرارات الفنية والسيطره علي المباراه : قدم الحكم الجزائري تحكيم راقي ومتميز نتيجه العدالة التحكيمية والفهم الجيد للقانون والقراءة الجيدة لطرق ولعب الفريقين بالأضافة إلي تقديرة الصحيح للمخالفات الفنية خاصة داخل مناطق الجزاء ، وكانت أهم قرارات المبارة في الدقيقة 35 من الشوط الأول عندما أحتسب الحكم ركله جزاء صحيحة لصالح النادي الأهلي بدون تردد نتيجه المسك الصارخ من مدافع نادي الهلال عبداللة بوي ضد مهاجم الأهلي أجايي .

الحكم الجزائري مشروع حكم جيد ولديه القدرة علي التواجد في البطولات الأفريقية القادمه بعدما نجح في تحكيم مباريات يطولة الأمم الأفريقيه للشبات .

العقوبات الانضباطية : أنذر الحكم كلا من أبو عقله عبداللة ، يونس الطيب في الدقائق 83 ، 90 نتيجه التهور، وتغاضي الحكم عن أنذار لاعب فريق الهلال فارس عبداللة نتيجه تعطيل الهجوم الواعد .

اللياقة البدنية والتمركز : لياقة بدنية ممتازة وأستخدام جيد لعنصر التحمل العام وتحمل السرعه بالأضافة إلي عنصر السرعة القصوي في حالات الهجوم المعاكس وظهر ذلك في الدقائق 14 ، 26 ، 66 بالأضافة إلي الليقظة والتركيزداخل مناطق الجزاء .

الخطا الوحيد للحكم كان في الدقيقة 18 عنما اصتدمت الكره بة نتيجة الدخول في مسار اللعب .

تقييم عنصر مبدأ أتاحة الفرصة : تطبيق جيد لمبدأ أتاحة الفرصة في الدقيقة 41 لصالح الأهلي .

تقييم الحكمان المساعدان :

المساعد الأول.: تعاون في أحتساب مخالفة في الدقيقة 66 بتقدير صحيح ، وتميز في الاشارة بأستمرار اللعب في هدف الهلال الأول .

المساعد الثاني : أشار علي تسلل غير صحيح في الدقيقة 16 نتيجة فقدان التركيز ، وفي الدقيقة 65 تسلل صحيح .

الحكم الرابع : تعاون جبد مع طاقم التحكيم طبقا للقانون .