«يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح

يواجه فريق ليفربول مضيفه فريق بورنموث مساء يوم السبت 7 ديسمبر 2019 على أرضية ملعب فيتاليتي، وذلك في إطار الجولة السادسة عشر ضمن فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

لم يعرف ليفربول طعم الخسارة تماماً في آخر 5 مباريات خاضها بجميع البطولات، وفي مقابل ذلك نجح في تحقيق الفوز في 4 لقاءات، كما سقط في فخ التعادل في مباراة وحيدة.

ينتظر فريق الريدز 4 مباريات مهمة للغاية في الفترة المقبلة، حيث يلتقي أولاً

مع مضيفه سالزبورج النمساوي في الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

وفي بقية المواجهات، يُلاقي ضيفه واتفورد في البريميرليج، ثم مضيفه أستون فيلا في كأس الرابطة الإنجليزية، وأخيراً مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية بقطر.

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يدخل المدرب يورجن كلوب هذه المباراة بتشكيلة من المتوقع أن تكون كالتالي: أليسون بيكر / ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل

فان دايك / أندرو روبرتسون / جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم / محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

تمكن الحُمر من الانتصار في لقائهم الماضي على حساب الضيف إيفرتون بخماسية مقابل هدفين على أرضية ملعب أنفيلد رود.

على الجانب المقابل، فاز فريق الكرزات في مباراة وحيدة من أصل آخر 5 خاضها محلياً، فيما خسر في 4 لقاءات، كما لم يتعادل مطلقاً.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة ليفربول وبورنموث عبر قناة Bein Sports HD2، وذلك في تمام الساعة 17:00 مساءً بتوقيت مصر، وأيضاً الساعة 18:00 مساءً بتوقيت السعودية.