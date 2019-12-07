«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد بورنموث بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

يتطلع ليفربول إلى مواصلة تربعه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفارق كبير أمام أقرب منافسيه، عندما يحل ضيفاً على بورنموث، السبت، في المرحلة السادسة عشرة من المسابقة.
واكتسب ليفربول دفعة هائلة ومزيداً من الثقة، بعدما استعرض عدد من البدلاء قدرات كبيرة من خلال المباراة التي انتهت بالفوز على إيفرتون 5 / 2،الأربعاء، في المرحلة الـ15 من الدوري.
فقد أجرى يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عدداً من التغييرات على تشكيلته في مواجهة إيفرتون، وغاب محمد صلاح وروبرتو فيرمينو جوردان هندرسون عن التشكيل الأساسي، لكن الفريق قدم عرضاً جيداً وتوجه بانتصار كبير، ليعزز ثقة كلوب في الخياراتالبديلة المتاحة لديه.
وينتظر أن يفتقد ليفربول في مباراة السبت، وهي الثانية من 8 مباريات للفريق خلال ديسمبر/كانون الأول الجاري، جهود لاعب خط الوسط فابينيو والمدافع جول ماتيب.
وتألق في مواجهة إيفرتون كل من ديفوك أوريجي الذي سجل ثنائية وشيردان شاكيري الذي سجل هدفاً وكذلك آدم لالانا، وينتظر أن يجري كلوب تغييرات أخرى أيضاً في المباراة المقبلة.
وتشهد مباراة السبت عودة حارس المرمى أليسون الذي غاب عن مباراة إيفرتون بسبب الإيقاف.
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