مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool v bournemouth LIVE

يمتلك كلوب تشكيلة نوعية وغنية كانت كافية باراحة النجم المصري محمد صلاح والمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو على مقاعد البدلاء والفوز على ايفرتون 5-2 في دربي "ميرسيسايد" منتصف الاسبوع.

وكانت المباراة الـ32 دون خسارة لليفربول في الدوري منذ سقوطه امام مانشستر سيتي في كانون الثاني/يناير الماضي (27 فوزا و5 تعادلات) وهي الاطول له في دوري النخبة.

وقد يريح كلوب بعض لاعبيه مجددا في زيارته الى الساحل الجنوبي عندما يلاقي بورنموث الرابع عشر، وذلك قبل اسبوع حافل في دوري أبطال أوروبا حيث يبحث عن الدفاع عن لقبه.

ويسافر ليفربول الى ارض سالزبورغ النمسوي الثلاثاء، باحثا عن تفادي الخسارة لعدم الخروج بشكل مفاجىء من المسابقة القارية الاولى التي أحرز لقبها

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الموسم الماضي بفوزه على مواطنه توتنهام في النهائي.

وبرز في مباراته الاخيرة المهاجم البلجيكي ديفوك أوريغي صاحب ثنائية بالاضافة الى لاعب الوسط السويسري جيردان شاكيري صاحب هدف في مشاركته الاساسية الاولى هذا الموسم.

وقال كلوب عن المستوى العالي للاعبي تشكيلته "من السهل أن أبلغهم دوما بنوعيتهم الجيدة، لكن اذا لم يلعبوا ليس سهلا أن يفهموا دوما ما أقوله".

تابع "لكن إذا شاركوا وقدموا هذا المستوى، فهذا مؤشر جيد جدا لكامل التشكيلة".