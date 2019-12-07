يلا شوت PLUS LIVE.. مشاهدة مباراة الاتحاد والصفا بث مباشر اليوم رابط AD Sport ماتش الاتحاد stream

يقدم الوفد خدمة مشاهدة مباراة الاتحاد والصفا بث مباشر ، حيث يستعد نادي اتحاد جدة لخوض مباراة قوية ضد الصفا مساء يوم السبت القادم 7 ديسمبر وذلك في إطار منافسات مباريات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

موعد مباراة نادي الاتحاد القادمة والقنوات الناقلة

ويستضيف ملعب “محمد بن فهد” مباراة الاتحاد والصفا

مساء يوم السبت القادم عند تمام الساعة الـ4:25 بتوقيت مدينة القاهرة والـ5:25 بتوقيت مكة المكرمة والـ6:25 بتوقيت أبو ظبي.

وكان نادي الاتحاد قد تأهل إلى دور الـ32 على حساب الرياض بالفوز عليه بنتيجة أربعة أهداف بلا رد، بينما الصفا فقد تخطى الكوكب بثلاثة

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أهداف مقابل هدف.

وينتظر أن يتم نقل مباراة كأس خادم الحرمين الشريفين بين الاتحاد والصفا عبر البث المباشر على قناة السعودية الرياضية الثانية.

ويواصل نادي الاتحاد تحت قيادة المدرب الهولندي تين كات تدريباته استعداداً للمواجهة القادمة ضد الصفا وسيكون العميد مكتمل الصفوف بعد عودة بريجوفيتش ودا كوستا.

ويدخل نادي الاتحاد مباراته مع الصفا بمعنويات عالية بعد أن فاز في مباراته الماضية على الاتفاق بهدفين مقابل هدف في بطولة الدوري السعودي.