يقدم الوفد خدمة مشاهدة مباراة الاتحاد والصفا بث مباشر ، حيث يستعد نادي اتحاد جدة لخوض مباراة قوية ضد الصفا مساء يوم السبت القادم 7 ديسمبر وذلك في إطار منافسات مباريات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
موعد مباراة نادي الاتحاد القادمة والقنوات الناقلة
ويستضيف ملعب “محمد بن فهد” مباراة الاتحاد والصفا
وكان نادي الاتحاد قد تأهل إلى دور الـ32 على حساب الرياض بالفوز عليه بنتيجة أربعة أهداف بلا رد، بينما الصفا فقد تخطى الكوكب بثلاثة
وينتظر أن يتم نقل مباراة كأس خادم الحرمين الشريفين بين الاتحاد والصفا عبر البث المباشر على قناة السعودية الرياضية الثانية.
ويواصل نادي الاتحاد تحت قيادة المدرب الهولندي تين كات تدريباته استعداداً للمواجهة القادمة ضد الصفا وسيكون العميد مكتمل الصفوف بعد عودة بريجوفيتش ودا كوستا.
ويدخل نادي الاتحاد مباراته مع الصفا بمعنويات عالية بعد أن فاز في مباراته الماضية على الاتفاق بهدفين مقابل هدف في بطولة الدوري السعودي.
كانت هذه تفاصيل خبر يلا شوت PLUS LIVE.. مشاهدة مباراة الاتحاد والصفا بث مباشر اليوم رابط AD Sport ماتش الاتحاد stream لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.