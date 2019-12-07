نتيجة مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنغلادباخ فى الدوري الألماني

يحل نادي بايرن ميونخ ضيفاً ثقيلاً على نادي بوروسيا مونشنغلادباخ عصر اليوم السبت 7-12-2019، على ملعب “بروسيا بارك”، فى قمة مباريات اليوم بالجولة الـ14 من الدوري الألماني “البوندسليجا” 2019-2020.

تنطلق المباراة فى تمام الساعة 16:30 بتوقيت مصر، 17:3 بتوقيت مكة، 14:30 بتوقيت جرينتش.

يدخل العملاق البافاري المباراة فى المركز الرابع من ترتيب جدول البوندسليجا برصيد 24 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن شالكه ثالث الترتيب، ويمر بايرن ميونيخ بفترة معنوية سيئة عقب الهزيمة التي تعرض لها في الجولة الماضية أمام باير ليفركوزن بهدفين لهدف.

بينما يقدم بوروسيا مونشنغلادباخ موسماً أكثر من رائع، حيث يقع في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 28 نقطة بعد الانتصار في 9 لقاءات، وتعادل فى مباراة واحدة امام نادي شالكه، وتلقي 3 هزائم من لايبزج، وبوروسيا دورتموند، ويونيون برلين.

ويتطلع فريق بوروسيا مونشنغلادباج إلى اسقاط حامل اللقب وتحقيق الفوز الثالث على التوالي للأبتعاد بصدارة الدوري الألماني في ظل مطاردة لايبزيج وشالكة وبايرن ميونيخ.

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وعلى الجانب الآخر يأمل العملاق البافاري في الخروج من كبوة الهزيمة السابقة واسقاط متصدر البطولة لمواصلة مطاردة الصدارة والحفاظ على لقبه.

وكان آخر لقاء جمع بين الفريقين فى الدوري الألماني الموسم الماضي بالجولة 24 على ملعب بروسيا بارك، وحقق بايرن ميونخ الفوز بنتيجة 5-1.