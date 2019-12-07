نتيجة مباراة ريال مدريد وإسبانيول فى الدوري الإسباني “لا ليجا” 2019-2020

يستقبل نادي ريال مدريد ضيفه اسبانيول ظهر اليوم السبت 7-12-2019، على ملعب “سانتياجو بيرنابيو” بالعاصمة مدريد، فى احدى مباريات اليوم ضمن افتتاح الجولة الـ16 من الدوري الإسباني (لا ليجا) 2019-2020.

وتنطلق المباراة فى تمام الساعة 14:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت مكة، 12:00 بتوقيت جرينتش.

يدخل النادي الملكي المباراة فى المركز الثاني من ترتيب جدول الليجا برصيد 31 نقطة، متساوياً مع نادي برشلونة الذي تنتظره مباراة مساء اليوم امام نادي ريال مايوركا، في لقاء لن يخلو من المتاعب لنجوم البارسا وفي مقدمتهم الأرجنتيني ليونيل ميسي المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم الاسبوع الماضي، والتي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

Advertisements

بينما يدخل اسبانيول المباراة فى المركز قبل الاخير الـ19 من ترتيب جدول الليجا برصيد 9 نقاط، والقادم من خسارة على ملعبه بالجولة الماضية أمام اوساسونا بنتيجة 4-2.

لن تكون موقعة ملعب سانتياجو بيرنابيو سهلة خاصة في ظل بحث ريال مدريد بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان عن الفوز لمواصلة الضغط على برشلونة حيث تجمعهما مباراة الكلاسيكو يوم 18 ديسمبر الجاري على ملعب الكامب نو في المواجهة التي كان من المقرر أن تقام يوم 26 أكتوبر الماضي إلا ظروف سياسية في إقليم كتالونية حالت دون إقامة اللقاء.

وكان آخر لقاء جمع بين ريال مدريد واسبانيول فى الليجا الموسم الماضي بالجولة 21 على ملعب باور8 بمدينة برشلونة، وحقق الريال الفوز بنتيجة 4-2.