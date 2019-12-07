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نتيجة مباراة ريال مدريد وإسبانيول فى الدوري الإسباني “لا ليجا” 2019-2020

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سامي مصطفى 0 تبليغ

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يستقبل نادي ضيفه اسبانيول ظهر اليوم السبت 7-12-2019، على ملعب “سانتياجو بيرنابيو” بالعاصمة مدريد، فى احدى مباريات اليوم ضمن افتتاح الجولة الـ16 من (لا ليجا) 2019-2020.

وتنطلق المباراة فى تمام الساعة 14:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت مكة، 12:00 بتوقيت جرينتش.

يدخل النادي الملكي المباراة فى المركز الثاني من ترتيب جدول الليجا برصيد 31 نقطة، متساوياً مع نادي الذي تنتظره مباراة مساء اليوم امام نادي ريال مايوركا، في لقاء لن يخلو من المتاعب لنجوم البارسا وفي مقدمتهم الأرجنتيني ليونيل المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم الاسبوع الماضي، والتي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

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بينما يدخل اسبانيول المباراة فى المركز قبل الاخير الـ19 من ترتيب جدول الليجا برصيد 9 نقاط، والقادم من خسارة على ملعبه بالجولة الماضية أمام اوساسونا بنتيجة 4-2.

لن تكون موقعة ملعب سانتياجو بيرنابيو سهلة خاصة في ظل بحث ريال مدريد بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان عن الفوز لمواصلة الضغط على برشلونة حيث تجمعهما مباراة الكلاسيكو يوم 18 ديسمبر الجاري على ملعب الكامب نو في المواجهة التي كان من المقرر أن تقام يوم 26 أكتوبر الماضي إلا ظروف سياسية في إقليم كتالونية حالت دون إقامة اللقاء.

وكان آخر لقاء جمع بين ريال مدريد واسبانيول فى الليجا الموسم الماضي بالجولة 21 على ملعب باور8 بمدينة برشلونة، وحقق الريال الفوز بنتيجة 4-2.

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