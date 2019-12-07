وكيل لاعبين إيطالي يُبجل هدف تشيلسي في الميركاتو الشتوي

قال وكيل اللاعبين الإيطالي فيدريكو باستوريلو إن ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس الإنجليزي لكرة القدم يستحق اللعب لأحد أندية القمة، مشيراً إلى إحتمالات رحيل اللاعب عن فريقه خلال سوق الإنتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وأرتبط اسم المهاجم الإيفواري زاها بالأنتقال إلى أرسنال وكذلك إيفرتون خلال الصيف الماضي، لكن ذلك لم يتحقق، وقد أعلن اللاعب فسخ تعاقده مع وكيل أعماله.

وقال باستوريلو وكيل أعمال روميلو لوكاكو، الذي انتقل من مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى إنتر ميلان قبيل بدء الموسم الجاري، إن زاها وكذلك درايس ميرتنز لاعب نابولي الإيطالي يشكلان “فرصتين جيدتين” خلال سوق الإنتقالات الشتوية، التي يتوقع أن تشهد نشاطاً كبيراً.

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وقال باستوريلو في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس” :”إذا كنت أعتقد أن هناك فرصة جيدة في سوق الإنتقالات، فهذه الفرصة تتمثل في ميرتنز لاعب نابولي. حيث أن عقده سينتهي (في الصيف).”

وأضاف “اللاعب الآخر الذي أفكر بشأنه هو ويلفريد زاها. أعتقد أنه يستحق تحديا جديداً واللعب لأحد أندية القمة، لأنه حقاً لاعب من الطراز الأول. لقد اندهشت لأنني قرأت بشأن إنتقال محتمل في الصيف لكنه ظل مع فريقه. وفي هذا الموسم، واصل اللاعب تركيزه. وأعتقد أنه يشكل فرصة جيدة أخرى في سوق الإنتقالات في يناير.”

وبرز اسم ويلفريد زاها في لائحة اللاعبين المطلوبين بقوة في تشيلسي خلال الميركاتو الشتوي المقبل فور رفع حظر التعاقدات عن النادي اللندني بقرار من محكمة التحكيم الرياضية “كاس” يوم أمس الجمعة.