واتفورد يُعلن هوية مدربه الثالث لهذا الموسم

أعلن نادي واتفورد الإنجليزي، الجمعة، تولي نايجل برسيون في منصب المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

بذلك، أصبح برسيون المدرب الثالث الذي يقود الفريق هذا الموسم بعد خافي جارسيا والإسباني كيكي سانشيز فلوريس بعد 15 جولة فقط من الدوري الإنجليزي.

ووفقًا لبيان منشور على الموقع الرسمي للنادي، “تم التعاقد مع ناجيل برسيون بعد الأتفاق معه على كافة التفاصيل الخاصة بذلك”، دون الكشف عن الراتب الشهري الذي سيتقاضاه نظير توليه المسؤولية الفنية.

ويعد ليستر سيتي هو آخر نادي تولى تدريبه بيرسون في عام 2015، ليعود مجددًا للدوري الإنجليزي (البريميرليغ) عبر بوابة واتفورد.

ويحتل واتفورد المركز العشرين والأخير بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط، حيث يتصدر ليفربول الترتيب برصيد 43 نقطة.