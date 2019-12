رياضة | خمسة مباريات لا تنسى بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

سيكون ملعب الإتحاد بمدينة مانشستر، شاهداً على قمة الجولة 16 في الدوري الإنجليزي الممتاز بين الغريمين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، في ديربي مدرينة مانشستر.



باغت السيتي غريمه بهدفي جوليان ليسكوت وإيدين دزيكو، مستغلين إهتزاز الحارس الجديد دافيد دي خيا في أولى مبارياته الرسمية، إلا أن اليونايتد رد بثلاثية خلال الشوط الثاني، عبر كريس سمولينج ولويس ناني الذي سجل هدفين أحدهما في الدقائق الأخيرة.

2011 – why always me

أشهر قليلة ولعب الفريقان مباراة الذهاب في موسم 2011/2012 بملعب أولد ترافورد، تلاعب بالوتيلي ورفاقه بكتيبة السير فيرجسون، ليسجل السيتي سداسية بأقدام بالوتيلي وإيدين دزيكو ودافيد سيلفا وسيرجيو أجويرو وسط ذهول الجميع.