رياضة | مانشستر سيتي ضد اليونايتد تعرف علي آخر أخبار الفريقين قبل الديربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي ضد اليونايتد تعرف علي آخر أخبار الفريقين قبل الديربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه اليوم السبت نادي مانسشتر سيتي اليونايتد في ديربي المدينة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب الاتحاد الدولي بمدينة مانشستر.

تعرف على اخر اخبار مانشستر سيتي ضد اليونايتد قبل الديربي : أكد أولي جونار سولشاير لموقع النادي الرسمي جاهزية اللاعب الدولي الفرنسي مارسيال للمباراة بعد التعافي من الاصابة حيث غاب اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا عن المباراة التي انتهت بفوز المان يونايتد يوم الأربعاء على توتنهام بعد إصابته في مباراة يوم الأحد الماضي التي انتهت بالتعادل 2-2 أمام أستون فيلا.

بينما يقترب لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوجبا من العودة إلي الملاعب لكن سيكون غائب عن مباراة الديربي كما قال المدير الفني للنادي مع إشارة سولشاير إلى أنه يمكن أن يلعب دورًا مع الفريق خلال فترة الأعياد المزدحمة القادمة. Advertisements

ولم يقدم المدرب تحديثًا بشأن لاعب خط الوسط نيمانيا ماتيتش، الذي ذكر أنه من المحتمل أن يكون في طريقه للعودة إلى المشاركة في منتصف الأسبوع، لكن سكوت مكتوميناي أكمل 90 دقيقة كاملة ضد سبيرز بعد أن أمضى ثلاثة أسابيع بعيدًا عن الملعب ويقوم كل من الغائبين على المدى الطويل، إريك بايلي، تيموسي فوسو مينساه وديوجو دالوت، بعمل شاق في مجمع أون للتدريب للعودة إلى كامل لياقتهم البدنية في الفترة المقبلة.

تعرف علي أخبار اليونايتد قبل مباراة الديربي : أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر يونايتد أن سيرجيو أجويرو هداف الفريق سيغيب عن المباراة بسبب إصابة في الفخذ، في حين أن الغائبين على المدى الطويل ليروي ساني وأيمريك لابورت خارج الفريق حتى العام الجديد بسبب إصابة في الركبة وعاد الظهير الأيسر أوليكساندر زينشنكو إلى التدريب بعد إجراء عملية جراحية بسبب إصابة في الركبة وهناك بعض الأخبار السارة لمان سيتي حيث يمكن اختيار إلكاي جندوجان مرة أخرى في التشكيل بعد ان أمضى فترة الإيقاف للقاء واحد أمام بيرنلي.