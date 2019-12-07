شكرا لقرائتكم خبر عن قمر الأهلي يحجب النجوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

تأهلت فرق الأهلي والنصر والاتفاق والرائد والتعاون لدور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد فوزهم على النجوم والبكيرية والطائي والمجزل والعين على التوالي في اللقاءات الخمسة التي أقيمت مساء أمس (الجمعة) ضمن لقاءات دور الـ٣٢ للمسابقة.

وسطع اللاعب يوسف البلايلي في لقاء الأهلي والنجوم، بتسجيله هدفين للأهلي، قبل أن يضيف عبدالرحمن غريب الهدف الثالث، فيما جاء هدف النجوم الوحيد عن طريق ماجد العماري (د:٨٣)، وبذلك يطير الأهلي للمجمعة لملاقاة الفيحاء في دور الـ16.

وفي الرياض، سحق النصر ضيفه البكيرية برباعية مقابل هدف. تناوب على تسجيل أهداف النصر عبدالرزاق حمدالله، وبيتروس، وجوليانو، ونور الدين امرابط، فيما جاء هدف البكيرية الوحيد عن طريق اللاعب عبدالله الغامدي، وبذلك يواجه النصر ضمك في دور الـ16.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، انتظر فريق الرائد للأشواط الإضافية ليحسم لقاءه أمام ضيفه المجزل بثلاثة أهداف مقابل هدف، وجاءت أهداف الرائد عن طريق رائد الغامدي (هدفين)، وجلال داوودي، فيما جاء هدف المجزل عن طريق الكسندر موفتيلا، وبذلك يطير الرائد لمكة المكرمة لملاقاة الوحدة في دور الـ16.

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كما تمكن التعاون من هزيمة مضيفه العين بهدفين دون مقابل جاءا عن طريق: هيلدون، ونيلدو، وبذلك ينتظر التعاون الفائز من لقاء أبها والعربي الذي سيقام اليوم (السبت).

وتجاوز الاتفاق -بصعوبة- ضيفه الطائي بعد أن قلب تأخره بهدف لفوز بهدفين في آخر 10 دقائق من عمر المباراة.

وتقدم الطائي أولاً عن طريق لاعبه جورجي سيلفا، ومن ثم عادل للاتفاق سعد السلولي، قبل أن يضيف هزاع الهزاع الهدف الثاني للاتفاق، وبذلك يتأهل الاتفاق لدور الـ16 ويستضيف فريق أحد.

من جهة أخرى، تختتم مساء اليوم (السبت) لقاءات دور الـ32 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بإقامة 3 لقاءات؛ إذ يستضيف الهلال نظيره الجبلين على استاد جامعة الملك سعود بالرياض عند الساعة 5:45 مساء، ويحل الاتحاد ضيفاً ثقيلاً على الصفا على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام عند الساعة 5:25 مساء، فيما يستضيف أبها فريق العربي عند الساعة 3:30 مساء.