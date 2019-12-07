شكرا لقرائتكم خبر عن الكشوفات تُحدد مدة غياب البلايلي والمولد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

علمت "الخليج 365" أن لاعبي النادي الأهلي سعيد المولد ويوسف البلايلي سيجريان كشوفات طبية دقيقة على موضع إصابتيهما اليوم (السبت) في العاصمة الإماراتية أبوظبي لتحديد نوعية الإصابة ومدة غيابهما عن الملاعب، عقب تعرضهما للإصابة في مباراة الأهلي أمس (الجمعة) أمام النجوم ضمن دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، التي كسبها الأهلي بثلاثة أهداف لهدف.

وكان المولد قد اضطر لمغادرة الملعب عند الدقيقة 36 إثر تعرضه لإصابة في مفصل القدم، فيما لحق به زميله المحترف الجزائري يوسف البلايلي الذي غادر عند الدقيقة 87 بسبب إصابة في الفخذ.

يُذكر أن بعثة النادي الأهلي ستغادر اليوم من الأحساء مباشرة إلى أبوظبي لإقامة معسكر إعدادي هناك يستمر أسبوعا استغلالاً لفترة توقف المنافسات الحالية.