رينارد يرسم خطة «الختام»

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) يضع مدرب منتخبنا الوطني الفرنسي رينارد اللمسات الفنية النهائية على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المباراة الختامية لكأس «خليجي 24» أمام البحرين يوم غد (الأحد) في الدوحة، إذ سيجري المدرب رينارد مناورة كروية سيعتمد من خلالها النهج الفني، والعناصر الأساسية التي سيخوض بها المواجهة النهائية، ومن المتوقع أن تشهد التشكيلة الأساسية عودة الثنائي سلمان الفرج، وسالم الدوسري بعد غيابهما عن مواجهة قطر في نصف النهائي، ويطمح مدرب الصقور الخضر لتحقيق الفوز وحصد الكأس الخليجية كأول إنجازاته مع منتخبنا الوطني. هذا وسيعقد المدرب رينارد مؤتمرا صحفيا اليوم (السبت) للحديث عن استعدادات الأخضر السعودي للنهائي الخليجي المرتقب.

يضع مدرب منتخبنا الوطني الفرنسي رينارد اللمسات الفنية النهائية على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المباراة الختامية لكأس «خليجي 24» أمام البحرين يوم غد (الأحد) في الدوحة، إذ سيجري المدرب رينارد مناورة كروية سيعتمد من خلالها النهج الفني، والعناصر الأساسية التي سيخوض بها المواجهة النهائية، ومن المتوقع أن تشهد التشكيلة الأساسية عودة الثنائي سلمان الفرج، وسالم الدوسري بعد غيابهما عن مواجهة قطر في نصف النهائي، ويطمح مدرب الصقور الخضر لتحقيق الفوز وحصد الكأس الخليجية كأول إنجازاته مع منتخبنا الوطني. هذا وسيعقد المدرب رينارد مؤتمرا صحفيا اليوم (السبت) للحديث عن استعدادات الأخضر السعودي للنهائي الخليجي المرتقب.

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