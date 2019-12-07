شكرا لقرائتكم خبر عن صقورنا الخضر يخيبون آمال المحللين الرياضيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة) @NAEEMTAMIMALHAC

خيب نجوم الأخضر السعودي توقعات المحللين الرياضيين في برامج وقنوات خليجية بترجيح كفة قطر المستضيفة لـ«خليجي 24» على حساب منتخبنا الوطني في نصف نهائي البطولة.

وأنهى الصقور الخضر مشوار قطر في البطولة بالفوز بهدف نظيف حمل توقيع الشاب عبدالله الحمدان على أرضهم وبين 40 ألفا من جمهورهم ليتأهل للنهائي الرابع منذ إقرار النظام الجديد للبطولة.

وجاءت النتيجة بعكس ما جرت به أماني وتوقعات عدد كبير من المحللين الذين أكدوا بثقة كبيرة وصول قطر للنهائي ومنهم أحمد الرواس وسيف الجابري ونشأت أكرم وعلي النعمي وعبدالعزيز العنبري وخالد سلمان وماجد الخليفي وآخرون الذين قللوا من إمكانات المنتخب بحجة غياب اللاعب سلمان الفرج قائد الأخضر ولاعب خط الوسط سالم الدوسري.

بيد أن لاعبي الأخضر السعودي أطاحوا بمنتخب البلد المستضيف وقيدوا آمال وأماني محللين كانوا ينتظرون تعثر الأخضر وخروجه للتشفي والشماتة، لكن أبطالنا كانوا رجالا وأقصوا بطل آسيا ووصلوا إلى النهائي مع البحرين والذي سيلعب مساء غد (الأحد) في الدوحة.