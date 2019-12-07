شكرا لقرائتكم خبر عن الحمدان والمالكي مرشحان لـ«أفضل لاعب» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) في الوقت الذي حصل مهاجم منتخبنا الوطني عبدالله الحمدان على جائزة أفضل لاعب في كأس «خليجي 24» لمرتين؛ الأولى أمام منتخب البحرين في دور المجموعات والتي نجح في تسجيل أحد أهداف اللقاء الذي انتهى بهدفين نظيفين لصالح منتخبنا الوطني، والثانية ضد منتخب قطر في دور نصف النهائي حينما سجل هدف الأخضر الوحيد والذي أسهم في الوصول للمباراة الختامية في البطولة الخليجية، أصبحت حظوظ الحمدان في الحصول على أفضل لاعب في البطولة الخليجية الحالية كبيرة، إلى جانب زميله نجم خط الوسط السعودي عبدالإله المالكي الذي قدم مباريات رائعة مع منتخبنا الوطني في جميع مباريات «خليجي 24»، وآخرها أمام المنتخب القطري في دور الأربعة، ويتطلب من الثنائي الحمدان والمالكي تكثيف الجهود الفنية ومواصلة التألق في المباراة النهائية أمام المنتخب البحريني يوم غد (الأحد) في ختام «خليجي 24»، والمساهمة مع زملائهما اللاعبين في حصد الكأس الخليجية الرابعة.

في الوقت الذي حصل مهاجم منتخبنا الوطني عبدالله الحمدان على جائزة أفضل لاعب في كأس «خليجي 24» لمرتين؛ الأولى أمام منتخب البحرين في دور المجموعات والتي نجح في تسجيل أحد أهداف اللقاء الذي انتهى بهدفين نظيفين لصالح منتخبنا الوطني، والثانية ضد منتخب قطر في دور نصف النهائي حينما سجل هدف الأخضر الوحيد والذي أسهم في الوصول للمباراة الختامية في البطولة الخليجية، أصبحت حظوظ الحمدان في الحصول على أفضل لاعب في البطولة الخليجية الحالية كبيرة، إلى جانب زميله نجم خط الوسط السعودي عبدالإله المالكي الذي قدم مباريات رائعة مع منتخبنا الوطني في جميع مباريات «خليجي 24»، وآخرها أمام المنتخب القطري في دور الأربعة، ويتطلب من الثنائي الحمدان والمالكي تكثيف الجهود الفنية ومواصلة التألق في المباراة النهائية أمام المنتخب البحريني يوم غد (الأحد) في ختام «خليجي 24»، والمساهمة مع زملائهما اللاعبين في حصد الكأس الخليجية الرابعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحمدان والمالكي مرشحان لـ«أفضل لاعب» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.