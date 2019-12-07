شكرا لقرائتكم خبر عن «الفنية» تعيد باهبري لـ«خليجي 24» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

تأكد وجود النجم هتان باهبري ضمن قائمة المنتخب السعودي في مباراة البحرين يوم غد (الأحد) في نهائي «خليجي 24»، بعد أن قررت اللجنة الفنية إلغاء الإنذارات التي حصل عليها لاعبو المنتخبات عقب تأهلهم لدور نصف النهائي، وبذلك سيكون باهبري حاضرا مع منتخبنا الوطني في المباراة النهائية لكأس «خليجي 24»، ولن يتم حرمانه من المشاركة بسبب تراكم الإنذارات، إذ لن يعيق «الإنذار» الذي حصل عليه باهبري أمام قطر في مباراة دور الأربعة حضوره مع الأخضر السعودي في ختام البطولة الخليجية.

يذكر أن باهبري سجل «هدفين» في شباك المنتخب العماني، وحصل على أفضل لاعب في المباراة، ويتطلع لتحقيق أول كأس خليجية مع زملائه اللاعبين في منتخبنا الوطني.