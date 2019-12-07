تألق القرني يقوده لجائزة أحسن حارس

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) طمأن حامي عرين منتخبنا الوطني فواز القرني الشارع الرياضي على حراسة الأخضر السعودي، رغم الغياب الإجباري لزميله محمد العويس الذي تعرض لإصابة في مباراة الفيصلي ضمن دوري كأس الأمير

طمأن حامي عرين منتخبنا الوطني فواز القرني الشارع الرياضي على حراسة الأخضر السعودي، رغم الغياب الإجباري لزميله محمد العويس الذي تعرض لإصابة في مباراة الفيصلي ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ نجح القرني في الظهور بشكل فني رائع في مباريات "خليجي 24"، وساهم مع زملائه في وصول المنتخب الوطني للمباراة الختامية، ونال القرني الإشادات من قبل المحللين والنقاد الرياضيين والجماهير الرياضية التي تطمح في مواصلة القرني للتألق والمساهمة في تحقيق الفوز على المنتخب البحريني في النهائي، وحصد اللقب الخليجي والعودة بالكأس للوطن.

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