شكرا لقرائتكم خبر عن أنظار العالم على «الدرعية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل النجار (جدة)

يدافع البطل آندي رويز جونيور عن لقب بطل العالم للوزن الثقيل ضد منافسه أنتوني جوشوا، في نزال الدرعية التاريخي للملاكمة، وأمام ١٥ ألف مشجع وملايين المشاهدين خلف الشاشات الفضية ومواقع التواصل الاجتماعي، إذ تزينت الدرعية لهذا المحفل العالمي لإخراجه بأفضل صورة ممكنة، توكد قدرة المملكة على استضافة وتنظيم أكبر الأحداث الرياضية العالمية، إذ جندت هيئة الرياضة أكثر من 2000 موظف لضمان سير الإجراءات بسلاسة في موقع الحدث الليلة.

الفيصل: العالم في قلب السعودية

من جهته رحب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة، بجميع الضيوف وأطراف النزال الكبير في المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أنه يتطلع لأن يستمتع الحضور بسهرة رياضية مميزة بحضور أبطال عالميين في لعبة الملاكمة، وأضاف سموه: «شاهدت الإعلام الدولي وهو يبدي اهتماماً كبيراً بهذا النزال الكبير وبالمملكة العربية السعودية، ولاسيما وهم يحضرون اليوم لهذا النزال التاريخي من كل أقطار العالم، أجدد الترحيب بجميع الإعلاميين الضيوف وبالجميع في المملكة، فأهلاً بالعالم في السعودية».

هيرن: حدث تاريخي

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وحول هذا الحدث، علّق المدير الإداري لشركة «ماتشروم» المسوقة للنزال إيدي هيرن قائلا: «إن جمالية الميدان والموقع تأخذ الأنفاس، هذا بالإضافة إلى الملاهي والحفلات الموسيقية التي أقيمت أمس الجمعة، لن تشبه هذه المباراة أياً مما اعتدنا على رؤيته في الملاكمة، سيكون «نزال الدرعية التاريخي» حدثاً استثنائياً خالداً، ونحن متحمسون له جداً».

وحول التجهيزات الخاصة بالنزال العالمي المرتقب أضاف: «لا أملك تعبيراً يصف الضيافة الرائعة التي استقبلنا بها في السعودية، قبل 10 أسابيع لم يكن هنالك شيء في هذا المكان، كانت لدي شكوك حول إمكانية تجهيز الحلبة والمرافق الخاصة بالإعلام والملاكمين في هذا الوقت الضيق، لكن الآن أستطيع القول بأنه تم بناء واحدة من أفخم حلبات الملاكمة العالمية، والتي ستشهد ليلة تاريخية تغير من شكل هذه الرياضة، وقد عمل على بناء الميدان نحو 175 شخصا واصلوا ليلهم بنهارهم لتحويل الموقع الذي تبلغ مساحته 10000 متر مربع ويتضمن 295 طناً من الفولاذ ويمتد بطول 57 كلم. بدأ العمل في 7 أكتوبر واستمر شهرين كاملين لاستكماله، واحتاج إلى 3000 متر مربع من السقالات اللازمة لإكمال العمل».

مواجهات جانبية

المواجهات التمهيدية التي تسبق القمة العالمية في الملاكمة، ستقام بحضور الملاكم السعودي زهير القحطاني، إضافة إلى مايكل هنتر، وأليكساندر بوفكتيني، وديليان وايت، ومارويز واش، وماغوميدراسول ماجيدوف، وتوم ليتل، وفيليب هيرغوفيتش، وأيريك مولينا، وهوبي برايس، ودييغو باتشيكو.