شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة «العميد» تستعد لإبعاد الأهلي عن صدارة الدوري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح محفوظ الغامدي (جدة)

تستأنف اليوم (السبت) مباريات الجولة الـ 10 من دوري ممتاز الطائرة، بإقامة أربع مباريات، ويتصدر ترتيب الفرق الهلال بـ 30 نقطة بالعلامة الكاملة، ويحتل المركز الثاني الأهلي بـ 26 نقطة، ثم الاتحاد في المركز الثالث 20 نقطة.

وتأتي مباراة الأهلي والاتحاد كأقوى مباريات هذه الجولة وستقام على صالة الهيئة العامة للرياضة بجدة : 3.45 عصراً، يقود المباراة خالد الزغيبي وسامي أمين حكم ثانٍ ومشعل الخضري مسجلاً، ويحل الجبلين ضيفاً على الترجي على صالة نادي الاتفاق بالدمام : 3 عصراً، يقود اللقاء هاني سنان وعبدالله الوردي حكم ثانٍ وماهر المطوع مسجلاً، ويلتقي الابتسام والوحدة على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام : 3 عصراً، يقود اللقاء يعقوب السبت ومنصور القحطاني حكم ثانٍ ومسفر الرشدة مسجلاً، ويلعب الموج والسلام على صالة نادي البكيرية بالبكيرية : 3 عصراً، يقود اللقاء عبدالعزيز الرميحي ومتعب السعيد حكم ثانٍ ومحمد السمحان مسجلاً.

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هذا وفي الجولة نفسها؛ حقق الهلال فوزاً مستحقاً على النصر 3/‏0، وفي مباراة أخرى مثيرة امتدت إلى خمسة أشواط فاز الهداية على الفيصلي 3/‏2.

من جانبه، أشاد مشرف الطائرة الاتحادية جمال عسيري بمستوى فريقه، متمنيا أن يقدم الفريقان مستوى فنيا عاليا، مبينا أن الأهلي من الفرق القوية، مطالبا في الوقت نفسه جماهير العميد بالحضور لمؤازة فريقهم لتحقيق الفوز في الديربي.

من جهته، أكد المشرف على الطائرة الأهلاوية أيمن تازي أنهم يحاولون عدم الخسارة ليواصلوا المنافسة على الصدارة، موضحا بأن فريق الاتحاد مستواه تطور، متوقعا أن تكون في المباراة فنيات عالية، متمنيا من الجماهير الأهلاوية التواجد والدعم لأنها السند لنا في الدوري.