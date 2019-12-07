شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة «آسيا» تضع أخضر الصالات في «الحديدية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

أجريت ظهر أمس (الجمعة) في مدينة عشق آباد قرعة نهائيات أمم آسيا لكرة قدم الصالات التي ستقام في تركمانستان في شهر فبراير من عام 2020، وأسفرت القرعة عن وجود المنتخب في المجموعة D بجانب منتخبات إيران وتايلاند وكوريا الجنوبية.

من جهته، أكد مدير المنتخب الوطني ناصر القحطاني بأن حظوظ جميع المنتخبات المشاركة في النهائيات متساوية، مشدداً على صعوبة المجموعة التي وقع فيها منتخبنا الوطني، وأكد القحطاني قدرة المنتخب للتأهل إلى الأدوار المتقدمة والتأهل إلى مونديال كأس العالم والظهور بالمستوى المشرف في النهائيات خصوصاً أن الأخضر بدأ تحضيراته مبكراً.

وقدم القحطاني شكره وتقديره لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل ولأعضاء مجلس الإدارة لدعمهم واهتمامهم بمنتخب كرة قدم الصالات بشكل خاص، وباللعبة بشكل عام وذلك بتلبية وتوفير كافة الاحتياجات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق النجاح.