شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد والهلال وأبها في محطات سهلة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

تختتم مساء اليوم (السبت) لقاءات دور الـ32 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بإقامة 3 لقاءات؛ إذ يستضيف الهلال نظيره الجبلين على استاد جامعة الملك سعود بالرياض عند الساعة 5:45 مساء، ويحل الاتحاد ضيفاً ثقيلاً على الصفا على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام عند الساعة 5:25 مساء، فيما يستضيف أبها فريق العربي عند الساعة 3:30 مساء.

وعلى استاد جامعة الملك سعود بالرياض، يخوض فريق الهلال أول لقاءاته المحلية بعد تحقيقه اللقب الآسيوي عندما يستضيف الجبلين مساء اليوم، ورغم غياب لاعبيه الدوليين إلا أنه المرشح الأقوى للفوز في هذا اللقاء وذلك لوجود اللاعبين الأجانب، ووصل الهلال لهذا الدور بعد فوزه على عرعر برباعية مقابل هدف، أما سابع دوري الدرجة الأولى فإنه يدخل هذا اللقاء بعد تجاوزه الثقبة بهدفين دون رد، وسيحل الفائز منهما ضيفاً على فريق الفيصلي في دور الـ16. وعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، يحل الاتحاد ضيفاً ثقيلاً على صاحب الأرض والجمهور فريق الصفا، ورغم غياب اللاعبين الدوليين لمشاركتهم مع منتخبنا الوطني إلا أن الاتحاد يملك البديل الجاهز، إضافة للاعبين الأجانب، ووصل الاتحاد لهذا الدور بعد فوزه على الرياض برباعية نظيفة، أما فريق الصفا الذي يحتل المركز العاشر للمجموعة الثانية لدوري الدرجة الثانية فإنه وصل لهذه المباراة بعد تجاوزه فريق الكوكب بنتيجة 3/‏ 1، ويسعى لمواصلة مغامرته في المسابقة، وسيستضيف الفائز منهما فريق الفتح في دور الـ16.

وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، يواجه فريق أبها ضيفه فريق العربي من الدرجة الثانية، ويدخل فريق أبها وهو أكثر حظوظاً للفوز والتأهل لدور الـ16، وتمكن فريق أبها من الوصول لهذا اللقاء بعد فوزه على القيصومة بهدفين لهدف، وبالنتيجة ذاتها تمكن فريق العربي من الفوز على الباطن والوصول لهذا اللقاء.