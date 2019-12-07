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شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ضد الهلال.. ترتيب مجموعة الأحمر بعد الفوز علي بطل السودان والان مع تفاصيل الخبر
أفقد هدف الهلال السوداني ، المارد الأحمر صدارة المجموعة الثانية، ليعود للمركز الثالث بعدما كان متصدرا بفارق الأهداف عن النجم والهلال.
وسجل حسين الشحات الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 14، قبل أن يضيف رمضان صبحى هدف الأهلى الثاني لفريقه من ضربة جزاء، في الدقيقة 37 من زمن المباراة، قبل ان ينجح أحمد الطاهر، فى تسجيل هدف الهلال الأول فى الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.
وبهذه النتيجة يرتقي المارد الأحمر لصدارة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط مع فريقي الهلال والنجم الساحلي، اللذان يملكان نفس الرصيد من النقاط، ولكن فارق الأهداف لصالح النجم ثم الهلال ويأتى الأهلى ثالثا، فيما يحتل بريميوم دى أوجوستو المركز الرابع فى المجموعة، لحين خوضه لقاء النجم الساحلى غدا على أرضه وبين جماهيره فى زيمبابوي.
ترتيب
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