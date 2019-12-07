عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إقالة المدير الفنى للهلال السوداني بعد الخسارة من الأهلي المصري

السبت 7 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قرر نادى الهلال السودانى إقالة صلاح آدم المدير الفنى للفريق عقب خسارة الفريق أمام الأهلى المصرى فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية فى دورى أبطال أفريقيا.

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وحقق فريق الأهلى فوزًا صعبا، على ضيفه الهلال السوداني، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

نشرت الصفحة الرسمية لنادى الهلال السودانى على "فيس بوك" أن إدارة النادى قررت إقالة المدير الفنى دون أى تفاصيل أخرى.